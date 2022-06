Alimentari alle stelle. Con i rincari torna la lotta di classe (Di mercoledì 1 giugno 2022) Cos’è la lotta di classe? È lo scontro tra pezzi dei cittadini che vivono gli eventi sul filo della sopravvivenza e della dignità e quelli che possono permettersi di “pagare” le crisi passeggere risentendone solo poco, quasi niente. Se in Italia c’è una porzione di società che continua a fare profitti sulla pandemia prima e ora sulla guerra mentre dall’altra c’è chi non riesce a immaginare come superare la crisi significa che le “classi” esistono eccome. Cos’è la lotta di classe? È lo scontro tra pezzi dei cittadini Sono sfruttati e sfruttatori che si affrontano sulla distribuzione delle risorse, alla ricerca di un punto di equilibrio che garantisca stabilità e benessere, ma per tutti. Il conflitto di classe (se non fosse stato storpiato da un revisionismo storico soprattutto dai servitori di certi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Cos’è ladi? È lo scontro tra pezzi dei cittadini che vivono gli eventi sul filo della sopravvivenza e della dignità e quelli che possono permettersi di “pagare” le crisi passeggere risentendone solo poco, quasi niente. Se in Italia c’è una porzione di società che continua a fare profitti sulla pandemia prima e ora sulla guerra mentre dall’altra c’è chi non riesce a immaginare come superare la crisi significa che le “classi” esistono eccome. Cos’è ladi? È lo scontro tra pezzi dei cittadini Sono sfruttati e sfruttatori che si affrontano sulla distribuzione delle risorse, alla ricerca di un punto di equilibrio che garantisca stabilità e benessere, ma per tutti. Il conflitto di(se non fosse stato storpiato da un revisionismo storico soprattutto dai servitori di certi ...

