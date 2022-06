Adl | Damiani | “E’ un uomo di comunicazione ma vincere dipende da tanti fattori Al Napoli manca la storia che hanno Inter e Milan | fa la differenza”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 1 giugno 2022) ADL– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, èvenuto Oscar, ex calciatore di. Su De Laurentiis “Tutte le squadre vogliono, non solo lui. Il presidente è undie di certo non può dire che in una città comesi lotti per l’Europa League, madadifferenti. Cosaal? Domanda difficile a cui rispondere. Ovviamente lafa la: ile l’...