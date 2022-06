Acea Innovation Tour, tecnologia e sostenibilità per le smart city (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' partito oggi l'Acea Innovation Tour, un progetto in tre giornate sui temi dell'innovazione da coniugare alle strategie di sostenibilità e tradurre in servizi ai territori in cui la multiutility opera nei settori idrico, energetico e ambientale. Quest'anno la tradizionale giornata che il Gruppo Acea dedica all'innovazione diventa un percorso in tre tappe, Terni, Napoli e Roma, nel quale l'azienda promuove un confronto tra esperti del settore, rappresentanti di istituzioni, imprese e start up, sui nuovi scenari e sulle nuove sfide del futuro. Lo slogan di questa edizione, “Persone, Territori e Innovazione”, esprime un concetto di innovazione che parte dai bisogni e dalle proposte delle persone e dei territori. La prima tappa dell'Innovation Tour si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' partito oggi l', un progetto in tre giornate sui temi dell'innovazione da coniugare alle strategie die tradurre in servizi ai territori in cui la multiutility opera nei settori idrico, energetico e ambientale. Quest'anno la tradizionale giornata che il Gruppodedica all'innovazione diventa un percorso in tre tappe, Terni, Napoli e Roma, nel quale l'azienda promuove un confronto tra esperti del settore, rappresentanti di istituzioni, imprese e start up, sui nuovi scenari e sulle nuove sfide del futuro. Lo slogan di questa edizione, “Persone, Territori e Innovazione”, esprime un concetto di innovazione che parte dai bisogni e dalle proposte delle persone e dei territori. La prima tappa dell'si è ...

