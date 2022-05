Visco: “L'aumento dei prezzi è una tassa ineludibile. Con la guerra l'incertezza è radicale” (Di martedì 31 maggio 2022) Sono molti i temi trattati nelle Considerazioni finali del governatore di Banca d’Italia per l’anno 2021. Il discorso di Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022) Sono molti i temi trattati nelle Considerazioni finali del governatore di Banca d’Italia per l’anno 2021. Il discorso di

Pubblicità

LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ammonisce ad evitare 'una vana riconcorsa fra prezzi e salari' di front… - ilfoglio_it : 'L'azione pubblica può redistribuire gli effetti dell'inflazione ma non può annullarne l'effetto d'insieme. Il prol… - gianny0162 : Bastardi... #Visco non spinge però per un aumento degli stipendi e anzi mette in guardia dal rischio di una «vana r… - ItsxMoise : RT @Agenzia_Ansa: Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ammonisce ad evitare 'una vana riconcorsa fra prezzi e salari' di front… - PaoloCaminiti1 : RT @classcnbc: @bancaditalia #CF2022, Visco: L’aumento dei prezzi delle materie prime importante è una tassa ineludibile per il Paese. -