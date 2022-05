Vertice Ue, Draghi su Salvini a Mosca: «Il governo non si fa spostare da queste cose» – Il video (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato a termine del Consiglio europeo straordinario tenutosi ieri e oggi a Bruxelles. Durante il suo intervento in conferenza stampa, Draghi ha commentato il possibile viaggio di Matteo Salvini a Mosca da Putin: «Il governo, e sono stato chiarissimo fin dalla sua formazione, è un fermamente collocato nell’Ue e allineato con i partner del G7. L’esecutivo si è mosso sempre su questo binario e così continua a muoversi. Questo è quanto. Non si fa spostare da queste cose». È di oggi la notizia che Copasir ha aperto un’indagine su Antonio Capuano, l’avvocato consulente di Salvini che lo avrebbe aiutato nell’organizzazione del viaggio in Russia. «Come ho già detto al Copasir: non voglio entrare ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente del Consiglio Marioha parlato a termine del Consiglio europeo straordinario tenutosi ieri e oggi a Bruxelles. Durante il suo intervento in conferenza stampa,ha commentato il possibile viaggio di Matteoda Putin: «Il, e sono stato chiarissimo fin dalla sua formazione, è un fermamente collocato nell’Ue e allineato con i partner del G7. L’esecutivo si è mosso sempre su questo binario e così continua a muoversi. Questo è quanto. Non si fada». È di oggi la notizia che Copasir ha aperto un’indagine su Antonio Capuano, l’avvocato consulente diche lo avrebbe aiutato nell’organizzazione del viaggio in Russia. «Come ho già detto al Copasir: non voglio entrare ...

