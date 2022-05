Ultime Notizie – Morto Carlo Smuraglia, presidente emerito Anpi aveva 99 anni (Di martedì 31 maggio 2022) E’ Morto Carlo Smuraglia, presidente emerito dell’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Nato ad Ancona, si è spento a Milano all’età di 99 anni. “Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro presidente emerito Carlo Smuraglia. Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l’appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia”, comunica la segreteria nazionale dell’Anpi sulla sua pagina Facebook. “Carlo Smuraglia. Ci lascia oggi un grande italiano. Testimonianza, pensiero, azione ed esempio, per noi e per le nuove generazioni”. Lo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 31 maggio 2022) E’dell’, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Nato ad Ancona, si è spento a Milano all’età di 99. “Con immenso dolore annunciamo la scomparsa del nostro. Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per l’appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena attuazione della Costituzione, dei diritti, della democrazia”, comunica la segreteria nazionale dell’sulla sua pagina Facebook. “. Ci lascia oggi un grande italiano. Testimonianza, pensiero, azione ed esempio, per noi e per le nuove generazioni”. Lo ...

Pubblicità

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - junews24com : Nuova maglia dell’Italia: quanto ci manca la semplicità - - 76Patrizio : Calciomercato Torino: chi va, chi resta, chi può arrivare. Le ultime notizie - CorriereCitta : Svastiche sulla tomba di Alfredino Rampi, parla la mamma: ‘Un oltraggio da vigliacchi’ - ilfaroonline : L’Ue ha trovato l’accordo: stop (non totale) al petrolio dalla Russia (ma non per tutti i Paesi) -