Tragedia nel mare di Pozzuoli: muore Francesco Albino (Di martedì 31 maggio 2022) Si è consumata in pochi minuti, sotto gli occhi degli altri bagnanti, la Tragedia in mare che ha portato alla morte di un 39 enne residente nel quartiere puteolano di Monterusciello. Francesco Albino si è tuffato in mare nella località "La Pietra", un mare che ieri appariva particolarmente agitato a causa del forte vento.

