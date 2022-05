Traffico Roma del 31-05-2022 ore 17:30 (Di martedì 31 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione Traffico intenso sul raccordo con file in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud in interna code a tratti tra l’ospedale Sant’Andrea Prenestina sulla tangenziale file tra Corso Francia e la Salaria in entrambi i sensi di marcia e poi da viale Castrense alla A24 direzione Salaria e sulla A24 il Traffico è rallentato in entrambi i sensi di marcia tra la tangenziale Portonaccio per un incendio ci spostiamo sulla Pontina per le lunghe code dovute un incidente tra Pomezia e Castel Romano In entrambe le direzioni Apri incidenti con rallentamenti sono segnalati dalla polizia locale in via di Boccea nei pressi di Pio IX è in via di Bravetta altezza Vicolo di Bravetta in zona Colle del Sole la Prenestina è ... Leggi su romadailynews (Di martedì 31 maggio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazioneintenso sul raccordo con file in carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazioneSud in interna code a tratti tra l’ospedale Sant’Andrea Prenestina sulla tangenziale file tra Corso Francia e la Salaria in entrambi i sensi di marcia e poi da viale Castrense alla A24 direzione Salaria e sulla A24 ilè rallentato in entrambi i sensi di marcia tra la tangenziale Portonaccio per un incendio ci spostiamo sulla Pontina per le lunghe code dovute un incidente tra Pomezia e Castelno In entrambe le direzioni Apri incidenti con rallentamenti sono segnalati dalla polizia locale in via di Boccea nei pressi di Pio IX è in via di Bravetta altezza Vicolo di Bravetta in zona Colle del Sole la Prenestina è ...

