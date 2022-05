Sole 24 ore | ex direttore Napoletano condannato a 2 anni e 6 mesi 2

(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) - La corte ha riconosciuto la colpevolezza dell'attualede Il Quotidiano del Sud,anche a 50mila euro di multa e a risarcire le parti civili - piccoli azionisti e dipendenti - (da liquidare in separata sede). Risarcimenti che in parte spetteranno anche al gruppo quotato, in quanto responsabile civile.è stato assolto solo dall'accusa dalla vendita e riaffitto delle rotative (parte del capo a di imputazione), le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 30 giorni. I giudici hanno in sostanza accolto la richiesta dell'accusa: il pm Gaetano Ruta, nella requisitoria del 7 aprile scorso, aveva chiesto una condanna a 4sottolineando l'esistenza "di prove dichiarative e documentali molto significative" e di un danno, non solo legato ai numeri ma soprattutto di ...

