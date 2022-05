Sky – Fabian può fare la fine di Milik, la Juve lo tenta (Di martedì 31 maggio 2022) Il Napoli non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto di Fabian Ruiz, il giocatore ha un contratto che scade nel 2023. La politica di taglio degli ingaggi imposta da Aurelio De Laurentiis sta creando non pochi problemi al rinnovo di molti giocatori. Sulla stessa barca di Fabian ci sono anche Mertens, Koulibaly e Ospina. Ma anche i nuovi arrivi dovranno fare i conti con salari più bassi, vedi il caso Bernardeschi. Secondo quanto riferisce Sky al momento c’è veramente poco da fare per il rinnovo di Fabian Ruiz col Napoli. De Laurentiis ha incontrato il giocatore e gli agenti, ha fatto la sua proposta ma non si muoverà di un millimetro da quella idea economica, che non combacia con le richieste del suo entourage. Ed allora da Torino arrivano voci di una Juventus interessata ... Leggi su napolipiu (Di martedì 31 maggio 2022) Il Napoli non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto diRuiz, il giocatore ha un contratto che scade nel 2023. La politica di taglio degli ingaggi imposta da Aurelio De Laurentiis sta creando non pochi problemi al rinnovo di molti giocatori. Sulla stessa barca dici sono anche Mertens, Koulibaly e Ospina. Ma anche i nuovi arrivi dovrannoi conti con salari più bassi, vedi il caso Bernardeschi. Secondo quanto riferisce Sky al momento c’è veramente poco daper il rinnovo diRuiz col Napoli. De Laurentiis ha incontrato il giocatore e gli agenti, ha fatto la sua proposta ma non si muoverà di un millimetro da quella idea economica, che non combacia con le richieste del suo entourage. Ed allora da Torino arrivano voci di unantus interessata ...

