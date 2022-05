"Siamo in coma", panico tra i 5stelle. E rispunta l'ipotesi del partito di Conte (Di martedì 31 maggio 2022) Le elezioni amministrative ormai alle porte e per le quali alcune fonti ammettono «Siamo messi male soprattutto al centro sud». E poi le comunicazioni del premier Mario Draghi il 21 giugno, che comportano una risoluzione del Parlamento su cui votare per dire sì o no all'indirizzo politico che il governo traccerà sulla posizione dell'Italia circa la guerra in Ucraina e la cessione delle armi al Paese guidato da Zelensky. Ma soprattutto la data del 7 giugno, in cui è fissato il ricorso davanti ai giudici di Napoli sulla seconda votazione per il nuovo statuto M5s che ha portato alla presidenza di Giuseppe Conte. Sette, dodici, ventuno, dunque, i giorni caldi che si profilano per il Movimento. Il focus dei pentastellati è soprattutto sulla decisione che i giudici prenderanno, considerata da alcuni un vero e proprio «spartiacque» per il futuro del ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Le elezioni amministrative ormai alle porte e per le quali alcune fonti ammettono «messi male soprattutto al centro sud». E poi le comunicazioni del premier Mario Draghi il 21 giugno, che comportano una risoluzione del Parlamento su cui votare per dire sì o no all'indirizzo politico che il governo traccerà sulla posizione dell'Italia circa la guerra in Ucraina e la cessione delle armi al Paese guidato da Zelensky. Ma soprattutto la data del 7 giugno, in cui è fissato il ricorso davanti ai giudici di Napoli sulla seconda votazione per il nuovo statuto M5s che ha portato alla presidenza di Giuseppe. Sette, dodici, ventuno, dunque, i giorni caldi che si profilano per il Movimento. Il focus dei pentastellati è soprattutto sulla decisione che i giudici prenderanno, considerata da alcuni un vero e proprio «spartiacque» per il futuro del ...

