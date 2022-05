Si diceva che dopo la pandemia ne saremmo usciti migliori: ma i buoni propositi stanno dicendo 'ciao ciao' (Di martedì 31 maggio 2022) Chi si ricorda più di quel che si diceva nella fase acuta della pandemia? Stop a questo modello predatorio di sviluppo, basta con la globalizzazione, il consumismo sfrenato, gli allevamenti intensivi, ... Leggi su globalist (Di martedì 31 maggio 2022) Chi si ricorda più di quel che sinella fase acuta della? Stop a questo modello predatorio di sviluppo, basta con la globalizzazione, il consumismo sfrenato, gli allevamenti intensivi, ...

Pubblicità

Radio3tweet : Dante aveva grande rispetto per la lingua madre, lo stesso che ho io, diceva #BorisPahor, hanno tagliato fuori comp… - Palazzo_Chigi : #CongressoCisl, Draghi: Oggi, mentre le ragioni della forza tentano nuovamente di prevalere nel cuore dell’Europa,… - biri_111 : poi guardava mia madre e diceva 'guarda che bella creatura! senza trucco, con tutto il mondo davanti, non è facile… - odeallavita6 : @Loveisi15016003 @daniela_idi @AlenaEsiponova Ma infatti Sophie nei primi giorni fuori dalla casa chiedeva sempre a… - antonio_race : @Andrea842631710 Allora non sarà il caso tuo Dapprima mi son scontrato con un giornalista che diceva addirittura m… -