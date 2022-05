Riforma reclutamento docenti, Bianchi: “Il premio alla formazione non è una lotteria, ma primo passo per il riconoscimento del merito” (Di martedì 31 maggio 2022) "Il merito lo abbiamo voluto misurare sull'apprendimento, cioè sulla formazione continua non solo per materie specifiche che riguardano l'insegnamento ma anche le attività aggiuntive che servono oggi a gestire la scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 31 maggio 2022) "Illo abbiamo voluto misurare sull'apprendimento, cioè sullacontinua non solo per materie specifiche che riguardano l'insegnamento ma anche le attività aggiuntive che servono oggi a gestire la scuola". L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, Gavosto: “Decreto non definisce un percorso reale di carriera dei docenti” - orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, Bianchi: “Il premio alla formazione non è una lotteria, ma primo passo per il riconos… - AniefTorino : Riforma Pnrr formazione e reclutamento docenti, oltre 300 emendamenti in Senato per cambiarla: per Anief i senatori… - orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, tre diversi livelli per gli insegnanti: iniziale, ordinario ed esperto con diverso ri… - Lellacaroni : RT @FLuccisano: Oggi gli insegnanti scioperano contro una riforma del reclutamento e della carriera che, agli addetti ai lavori, sembrava s… -