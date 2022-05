Referendum: Calderoli, 'Agcom pretenda rispetto Costituzione' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Bene che l'Autorita' per le Comunicazioni all'unanimità abbia richiamato ‘la Rai e tutti i fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale', affinché sia garantita un'adeguata copertura informativa dei temi oggetto del Referendum sulla giustizia del 12 giugno. Bene che l'Agcom sottolinei l'esigenza di offrire ai cittadini ‘un'informazione corretta, imparziale e completa a sostegno delle ragioni favorevoli o contrarie al Referendum'". Così Roberto Calderoli della Lega. "Bene che l'Agcom indirettamente denunci la mancata informazione sui quesiti referendari, però l'Agcom mi sembra la bella addormentata nel bosco, perché tra dieci giorni si vota e se aspettava ancora un po'… per cui al posto che mandare un richiamo ci vorrebbe qualcosa di ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Bene che l'Autorita' per le Comunicazioni all'unanimità abbia richiamato ‘la Rai e tutti i fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale', affinché sia garantita un'adeguata copertura informativa dei temi oggetto delsulla giustizia del 12 giugno. Bene che l'sottolinei l'esigenza di offrire ai cittadini ‘un'informazione corretta, imparziale e completa a sostegno delle ragioni favorevoli o contrarie al'". Così Robertodella Lega. "Bene che l'indirettamente denunci la mancata informazione sui quesiti referendari, però l'mi sembra la bella addormentata nel bosco, perché tra dieci giorni si vota e se aspettava ancora un po'… per cui al posto che mandare un richiamo ci vorrebbe qualcosa di ...

