Quest’estate le spiagge più belle sono in montagna (Di martedì 31 maggio 2022) E’ alla sua prima edizione, ma di sicuro sarà il “must” dei prossimi anni. Si chiama “spiagge Alte” e prenderà vita da metà giugno a settembre a Madonna di Campiglio, precisamente in Val di Genova. L’esperienza nasce grazie ad un rito tutto italiano: l’aperitivo. spiagge Alte: l’esperienza più glamour dell’estate è a Madonna di Campiglio spiagge Alte è un’esperienza che si rivolge a piccoli gruppi che vogliono provare l’emozione di un aperitivo sulle rive di laghi e di torrenti in alta quota. Tutto questo nel Parco Naturale Adamello Brenta Geopark, tra cascate, salti d’acqua e torrenti glaciali che scendono dall’Adamello e dalla Presanella, nei punti in cui il torrente Sarca interrompe la sua discesa trasformandosi in un laghetto di montagna. L’aperitivo viene servito su una spiaggia alpina accompagnato dal suono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 31 maggio 2022) E’ alla sua prima edizione, ma di sicuro sarà il “must” dei prossimi anni. Si chiama “Alte” e prenderà vita da metà giugno a settembre a Madonna di Campiglio, precisamente in Val di Genova. L’esperienza nasce grazie ad un rito tutto italiano: l’aperitivo.Alte: l’esperienza più glamour dell’estate è a Madonna di CampiglioAlte è un’esperienza che si rivolge a piccoli gruppi che vogliono provare l’emozione di un aperitivo sulle rive di laghi e di torrenti in alta quota. Tutto questo nel Parco Naturale Adamello Brenta Geopark, tra cascate, salti d’acqua e torrenti glaciali che scendono dall’Adamello e dalla Presanella, nei punti in cui il torrente Sarca interrompe la sua discesa trasformandosi in un laghetto di. L’aperitivo viene servito su una spiaggia alpina accompagnato dal suono ...

Pubblicità

CorriereCitta : Quest’estate le spiagge più belle sono in montagna - AnnaLalochi6 : @AleZanza @salvosottile Le vacanze quest’estate fatevele in Veneto allora, non venite ad affollare le nostre spiagge - Valivale_ : Nooo, mica l'Italia è un paese razzista...macchè, scherzi? Poi voglio vedervi quest'estate, in quali spiagge andre… - indacokid : RT @indacokid: Quest’estate andrete al Lido McDonalds o preferite il Bill Gates Beach? Nel secondo con una semplice scansione dell’occhio p… - indacokid : Quest’estate andrete al Lido McDonalds o preferite il Bill Gates Beach? Nel secondo con una semplice scansione dell… -

Trenitalia: nuovo servizio treno e bus per Porto Flavia ... quest'ultimo raggiungibile direttamente in treno. Mentre la ... il servizio lanciato da Trenitalia nell'estate 2021 con 18 ... passando per le bellissime spiagge di Marinella, Rudalza e Cala Sabina. E ... Dynamo Camp e Bandiera blu, Fermo nel progetto che unisce ambiente e sociale. Con Ciarrocchi spuntano le prime novità per l'estate Il tema della Fee quest'anno è focalizzato sulla sostenibilità e ...saranno riaperte le docce ed i bagni pubblici delle spiagge ... una nuova probabile attrazione per l'estate Fermana di cui si saprà di ... ...'ultimo raggiungibile direttamente in treno. Mentre la ... il servizio lanciato da Trenitalia nell'2021 con 18 ... passando per le bellissimedi Marinella, Rudalza e Cala Sabina. E ...Il tema della Fee'anno è focalizzato sulla sostenibilità e ...saranno riaperte le docce ed i bagni pubblici delle... una nuova probabile attrazione per l'Fermana di cui si saprà di ...