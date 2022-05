PS Plus: i leak si allineano per i giochi gratis di giugno 2022 (Di martedì 31 maggio 2022) L’abbonamento a PS Plus porta sempre con sé dei giochi gratis, ma quelli di giugno 2022 sono stati confermati in anticipo da un secondo leak I titoli gratuiti sono sempre stati una tra le maggiori attrattive di PS Plus, e ora i giochi di giugno 2022 godono di una conferma aggiuntiva prima del loro annuncio. Il sito spagnolo Areajugones (un gioco di parole su “aragonese”, supponiamo, ndr) ha dichiarato ieri che i tre giochi per gli abbonati sarebbero stati God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. La notizia sembrava legittima, sebbene la fonte non era il consueto leaker. Il membro di Deallabs billbil-kun, infatti, ha promesso un silenzio ... Leggi su tuttotek (Di martedì 31 maggio 2022) L’abbonamento a PSporta sempre con sé dei, ma quelli disono stati confermati in anticipo da un secondoI titoli gratuiti sono sempre stati una tra le maggiori attrattive di PS, e ora idigodono di una conferma aggiuntiva prima del loro annuncio. Il sito spagnolo Areajugones (un gioco di parole su “aragonese”, supponiamo, ndr) ha dichiarato ieri che i treper gli abbonati sarebbero stati God of War (2018), Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. La notizia sembrava legittima, sebbene la fonte non era il consuetoer. Il membro di Deallabs billbil-kun, infatti, ha promesso un silenzio ...

tuttoteKit : PS Plus: i leak si allineano per i giochi gratis di giugno 2022 #PSPlus #PS4 #PS5 #tuttotek - infoitscienza : Playstation Plus: Leak svela i giochi gratis di Giugno 2022 per PS4 e PS5 - infoitscienza : PlayStation Plus: Dealabs conferma il leak dei giochi gratis di giugno 2022 - infoitscienza : PlayStation Plus: leak dei giochi di giugno 2022 'confermato' da un leaker più noto - infoitscienza : PlayStation Plus, un leak svela i giochi di giugno tra cui God of War -