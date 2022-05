Pierluca Mariti alias piuttosto_che in tour con Ho fatto il classico | la prima data a Roma il 1Â° giugno

Pierluca Mariti (alias piuttosto_che) in tour con Ho fatto il classico: la prima data a Roma il 1° giugno (Di martedì 31 maggio 2022) Spassoso, arguto, irriverente, Omero avrebbe definito anche lui 'dal multiforme ingegno'. Un astro nascente della comicità italiana, a cui la definizione di influencer sta semplicemente troppo stretta. Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022) Spassoso, arguto, irriverente, Omero avrebbe definito anche lui 'dal multiforme ingegno'. Un astro nascente della comicità italiana, a cui la definizione di influencer sta semplicemente troppo stretta.

Pubblicità

leggoit : Pierluca Mariti (alias piuttosto_che) in tour con Ho fatto il classico: la prima data a Roma il 1° giugno - sole24ore : Pierluca Mariti “PiuttostoChe”, da manager ad attore grazie a Instagram - mrjones1981 : Qualche giorno fa ho intervistato @PierlucaM che mi ha raccontato come è nato Piuttosto_che, del mollare un lavoro… - cesarebiguzzi : RT @WeReadingTW: Quest'estate ci trovate in tour. Su e giù per la Penisola ?????? Ho Fatto il Classico Tour - Pierluca Mariti @pierlucam - p… - WeReadingTW : Quest'estate ci trovate in tour. Su e giù per la Penisola ?????? Ho Fatto il Classico Tour - Pierluca Mariti… -