(Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Elettra Tlc Spa è stata selezionata da Infratel Italia per la fornitura in opera di collegamenti in cavo ottico sottomarino che forniranno connettività ad altissima velocità a 21italiane. Tra leda connettere troviamo: Pantelleria, Lampedusa, Ponza, le Tremiti, Favignana e Lipari. Questo progetto denominato ‘’, ildel ministero dello Sviluppo economico per la realizzazione di interventi infrastrutturali legati allo sviluppo dellanelledel Paese, parte importante della complessiva ‘Strategia Italia 2026’. Comprende 21 collegamenti per un totale di 860 chilometri di cavi sottomarini e rappresenta un investimento di 45,6 milioni di euro. ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Piano isole minori, in arrivo la banda ultralarga - - LocalPage3 : Piano isole minori, in arrivo la banda ultralarga - i_poteri_forti : @ConteZero76 @romeopauselli @CarloCalenda E poi il negozio fisico ha un fascino maledetto. Ricordo Conforti a Roma… - Pradivio : RT @MiTomorrow: Ma i milanesi hanno capito cosa sono e a cosa servono? ?? #Piazzeaperte #Milano #29maggio - MiTomorrow : Ma i milanesi hanno capito cosa sono e a cosa servono? ?? #Piazzeaperte #Milano #29maggio -

Adnkronos

Prevista la creazione di nuoveecologiche in città, tra cui quella del quartiere del Lagaccio,... unindustriale certo attraverso il quale possa ulteriormente evolversi nell'impiantistica " ...Il suoturistico è adeguabile alle richieste dei clienti, con giro dell'Argentario con sosta nelle più belle calette e minicrociere alledel Giglio e Giannutri. Purtroppo non ancora ... Piano isole minori, in arrivo la banda ultralarga Si è conclusa sabato una settimana dedicata al riciclo della carta nell’ambito dell’iniziativa Isola ecologica del tesoro. Ai cittadini che hanno consegnato carta e cartone, è stato consegnato per ogn ...Elettra Tlc Spa è stata selezionata da Infratel Italia per la fornitura in opera di collegamenti in cavo ottico sottomarino che forniranno connettività ad altis ...