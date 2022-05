“Ma è lui”. Il vip italiano scoperto su un bus. Subito riconosciuto, la reazione dei passeggeri (Di martedì 31 maggio 2022) Incredibile e divertente episodio con un cantante italiano protagonista. L’artista, dopo essersi recato ad un concerto di un suo collega, a sorpresa ha deciso di prendere un autobus e di viaggiare insieme ad alcune persone proprio a bordo di questo mezzo inusuale per un personaggio famoso. Stiamo parlando di Samuele Bersani. Subito dopo che i passeggeri si sono accorti della sua presenza, hanno reagito in un modo decisamente particolare e il video ovviamente è diventato virale. Samuele Bersani in autobus è diventato presumibilmente uno dei filmati più visti nelle ultime ore sul web. Il clamore è stato talmente forte che lo stesso cantautore dell’Emilia-Romagna ha voluto postare il video sul suo profilo Instagram ufficiale. Ha anche aggiunto una didascalia scherzosa e, oltre ai suoi innumerevoli follower comuni, anche diversi suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Incredibile e divertente episodio con un cantanteprotagonista. L’artista, dopo essersi recato ad un concerto di un suo collega, a sorpresa ha deciso di prendere un autobus e di viaggiare insieme ad alcune persone proprio a bordo di questo mezzo inusuale per un personaggio famoso. Stiamo parlando di Samuele Bersani.dopo che isi sono accorti della sua presenza, hanno reagito in un modo decisamente particolare e il video ovviamente è diventato virale. Samuele Bersani in autobus è diventato presumibilmente uno dei filmati più visti nelle ultime ore sul web. Il clamore è stato talmente forte che lo stesso cantautore dell’Emilia-Romagna ha voluto postare il video sul suo profilo Instagram ufficiale. Ha anche aggiunto una didascalia scherzosa e, oltre ai suoi innumerevoli follower comuni, anche diversi suoi ...

Pubblicità

DawidGref91 : @BarbieXanax Per come la vedo io Depp si comporta schifosamente. Usa tutto il dolore che sia lui che Heard hanno si… - feralrry : ma chi se ne fotte del tour, harry deve venire al gff perché un amico di famiglia fa da autista ai vip e voglio and… - heronimo1964 : @barone_rotto @Mussmauer @AlbiT4ro @MatteoPedrosi @ToroGoal @CorriereGranata Per quanto riguarda il letame non era… - PivaEdoardo : RT @PivaEdoardo: E MATTARELLA CHE TOGLIE LE ONORIFICENZE,DA LUI STESSO DATE, AD ALCUNI VIP RUSSI E DI BOLLE CHE NON BALLA COI RUSSI E DEI P… - LuciaLaVita1 : RT @PivaEdoardo: E MATTARELLA CHE TOGLIE LE ONORIFICENZE,DA LUI STESSO DATE, AD ALCUNI VIP RUSSI E DI BOLLE CHE NON BALLA COI RUSSI E DEI P… -