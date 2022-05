L'Inter Primavera è campione d'Italia (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - L'Inter Primavera si laurea campione d'Italia per la decima volta nella propria storia, battendo ai supplementari la Roma 2-1 nella finalissima di Reggio Emilia. Al Mapei Stadium decide la rete di Iliev nel primo extra-time, dopo il botta e risposta tra Vicario e Casadei nei 90' regolamentari. Sì è quel momento: l'@Inter vince la #Primavera1TIMVISION pic.twitter.com/eJ3rsEudSM — Lega Serie A (@SerieA) May 31, 2022 I nerazzurri di Christian Chivu tornano a cucirsi sul petto il tricolore a distanza di 5 anni dall'ultima volta, prendendosi così il primato assoluto di trionfi staccando il Torino (9) e lasciando i giallorossi di Alberto De Rossi a quota 8. Il match è molto equilibrato, bloccato e privo di particolari occasioni da gol: nel primo tempo la prima potenziale ... Leggi su agi (Di martedì 31 maggio 2022) AGI - L'si lauread'per la decima volta nella propria storia, battendo ai supplementari la Roma 2-1 nella finalissima di Reggio Emilia. Al Mapei Stadium decide la rete di Iliev nel primo extra-time, dopo il botta e risposta tra Vicario e Casadei nei 90' regolamentari. Sì è quel momento: l'@vince la #1TIMVISION pic.twitter.com/eJ3rsEudSM — Lega Serie A (@SerieA) May 31, 2022 I nerazzurri di Christian Chivu tornano a cucirsi sul petto il tricolore a distanza di 5 anni dall'ultima volta, prendendosi così il primato assoluto di trionfi staccando il Torino (9) e lasciando i giallorossi di Alberto De Rossi a quota 8. Il match è molto equilibrato, bloccato e privo di particolari occasioni da gol: nel primo tempo la prima potenziale ...

