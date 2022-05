Leonardo Rizzetto morto a 9 anni Il papà | ' Sei immenso | quando non riuscivi più a parlare baciavi il crocifisso'

Pubblicità

'Ciao campione, sei il nostro eroe, ora puoi giocare a calcio come tanto desideravi'. Concordia Saggittaria (Venezia) ieri si è fermata per abbracciare la famiglia di, il bambino di 9 anni che ha lottato contro un tumore. In tanti, troppi perché la Cattedrale li potesse contenere tutti, si sono ritrovati nel pomeriggio per esprimere il dolore per ..., tumore alla testa Le campane della cattedrale di Concordia Sagittaria ieri mattina hanno annunciato la morte del bambino, sopraggiunta tra le braccia di mamma e papà nella loro ...«Ciao campione, sei il nostro eroe, ora puoi giocare a calcio come tanto desideravi». Concordia Saggittaria ieri si è fermata per abbracciare la famiglia di Leonardo ...CONCORDIA SAGITTARIA - «Ciao campione, sei il nostro eroe, ora puoi giocare a calcio come tanto desideravi». Concordia ieri si è fermata per abbracciare la famiglia di ...