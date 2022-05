La fortuna: da oggi su RaiPlay in boxset la serie con Stanley Tucci (Di martedì 31 maggio 2022) Da oggi disponibile su RaiPlay, con tutte le puntate, La fortuna, la serie con Stanley Tucci diretta da Alejandro Amenabar. La fortuna arriva oggi su RaiPlay: la serie con Stanley Tucci, basata sul graphic novel Il tesoro del Cigno Nero di Guillermo Corral e Paco Roca, è disponibile in boxset sulla piattaforma digitale, nel formato originale composto da 6 episodi da 50' in versione doppiata VO e TLA con sottotitoli. Ispirata ad una storia vera, la serie è diretta dal regista spagnolo premio Oscar, Alejandro Amenábar ("The Others" e "Mare Dentro") e racconta le vicende di un'azienda statunitense, specializzata nel recupero di tesori, che annuncia la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022) Dadisponibile su, con tutte le puntate, La, lacondiretta da Alejandro Amenabar. Laarrivasu: lacon, basata sul graphic novel Il tesoro del Cigno Nero di Guillermo Corral e Paco Roca, è disponibile insulla piattaforma digitale, nel formato originale composto da 6 episodi da 50' in versione doppiata VO e TLA con sottotitoli. Ispirata ad una storia vera, laè diretta dal regista spagnolo premio Oscar, Alejandro Amenábar ("The Others" e "Mare Dentro") e racconta le vicende di un'azienda statunitense, specializzata nel recupero di tesori, che annuncia la ...

