Juve, la verità su Rabiot. Tra Chelsea, Newcastle e Psg (Di martedì 31 maggio 2022) Adrien Rabiot non è in vendita, non lo è più. Ma non è di sicuro incedibile. A un anno dalla scadenza del contratto,... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Adriennon è in vendita, non lo è più. Ma non è di sicuro incedibile. A un anno dalla scadenza del contratto,...

Pubblicità

DAZN_IT : La verità sul possibile ritorno di Pogba alla Juve? La svela Allegri ?? TeoreMAX, prossimamente su DAZN. #Allegri… - zazoomblog : Juve la verità su Rabiot. Tra Chelsea Newcastle e Psg - #verità #Rabiot. #Chelsea #Newcastle - gjoegl : RT @mklk78: @gjoegl La juve non perdona, ma la situazione è sempre stata davvero strana, un giorno sapremo la verità. - mklk78 : @gjoegl La juve non perdona, ma la situazione è sempre stata davvero strana, un giorno sapremo la verità. - redditato : @massimozampini @HuffPostItalia Caro @massimozampini potrai anche bloccarmi ma se in giro ci sono questi scrivàni c… -