Inter | Perisic ufficializza l’addio | “Esperienza indimenticabile | orgoglioso di quanto fatto”

"Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all'Inter termina qui.???". A ufficializzare la separazione dall'Inter è lo stesso Ivan Perisic che, sul suo profilo Instagram, ufficializza l'addio al club nerazzurro. "Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più sincero orgoglio per il lavoro svolto e gli obbiettivi raggiunti insieme.??? – ha proseguito il croato su Instagram – È stata un'Esperienza indimenticabile che ha dato tanto a me come giocatore e a tutta la mia famiglia.???? Al team, allo staff, a tutti i dipendenti, ma soprattutto ai tifosi: avrete sempre un posto speciale ...

FBiasin : “#Perisic oggi sarà a Londra per effettuare le visite mediche con il #Tottenham” (@FabrizioRomano) - Lascia l’… - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Ivan #Perisic ha firmato con il @SpursOfficial. Il croato ha salutato la società e la tifo… - SkySport : Perisic al Totteham, ok le visite mediche: manca solo l'annuncio #SkySport #Perisic #Tottenham #Inter - grankadj : @AndreaInterNews Perisic ha salutato con la classe di quello che sa che fara parte della hall of fame del l’inter - passione_inter : Il saluto di Ivan #Perisic a tutti i tifosi dell'Inter ???? Buona fortuna Ivan! ?? -