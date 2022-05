Il ddl del governo è un passo in avanti | ma di concreto c’è ancora poco

Leggi su linkiesta

(Di martedì 31 maggio 2022) Ieri il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge sulla concorrenza. Dopo settimane di negoziati intensi, ilè finalmente riuscito a mettere d’accordo le forze politiche su un testo condiviso. Potrà così presentarsi all’appuntamento con la Commissione europea con le carte in regola per reclamare la prossima tranche di pagamenti per il Pnrr. Naturalmente, questo è solo il primoverso l’approvazione definitiva ma la sensazione è che il terreno sia stato sminato. La Camera potrebbe introdurre ulteriori modifiche e richiedere un terzo passaggio a Palazzo Madama: difficilmente questo porterà a un insabbiamento del provvedimento. Se, dunque, l’esecutivo porta a casa un obiettivo formale, la domanda è quali conseguenze sostanziali ne deriveranno. Nell’immediato, molto poche: ci sono alcune misure significative all’interno del ddl, ...