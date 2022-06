Guerra Russia-Ucraina | l’annuncio di Biden | daremo a Kiev missili hi-tech Mosca avvia esercitazione con forze nucleari Colpito un impianto chimico a Severodonetsk

Pubblicità

AngeloSantoro : Continua la razzia di acciaio a #Azovstal. Oggi l’autoproclamata “repubblica di Donetsk” ha “nazionalizzato” 34 nav… - mannocchia : Il grano, le migrazioni e il cibo usato come arma silenziosa. Guerra Russia-Ucraina, quel grano usato come arma le… - La7tv : #lariachetira Furio Colombo: 'La Russia ha preso l'iniziativa dell'invasione, dopo di che l'ha messa a carico dell'… - Satirev4 : RT @strange_days_82: L'intervento di Santoro è da top 10 di quest'anno. Ha sputtanato tutta l'informazione soprattutto la #Rai, che è un se… - errarepuntoit : @Cartabiancarai3 @gadlernertweet ma Gas Lerner quanto è coglione? Parla di una economia di guerra e della volontà d… -

Ucraina, Capuano: 'Salvini aveva il via libera da Mosca' La missione a Mosca di Matteo Salvini per convincere Putin a far finire lain Ucraina , continua ad essere al centro del ...Ucraina, il faccia a faccia Italia - Germania sul petrolio Lain Ucraina continua senza sosta. Si avvicina il centesimo giorno consecutivo di bombardamenti dei russi . Le truppe ...Ucraina, le news di oggi sulla guerra. Secondo il presidente Volodymyr Zelensky il suo paese «sta perdendo dai 60 ai 100 soldati ogni giorno». Lo ha detto ...Gli Usa forniranno all'Ucraina sistemi missilistici 'più avanzati' per colpire 'obiettivi strategici', annuncia Biden. Il presidente americano ...