Giornalista offende piccolo tifoso Le scuse via social | ' Io contro il Sud? ' Ho un nonno di Taranto'

Rosabianca123 : RT @PalliCaponera: la 'giornalista' sportiva #SaraPinna con il suo tipico cognome veneto, offende con razzismo becero un BAMBINO di 7 anni - emanuelino10 : RT @PalliCaponera: la 'giornalista' sportiva #SaraPinna con il suo tipico cognome veneto, offende con razzismo becero un BAMBINO di 7 anni - trimpa48 : RT @PalliCaponera: la 'giornalista' sportiva #SaraPinna con il suo tipico cognome veneto, offende con razzismo becero un BAMBINO di 7 anni - ADerespinis : Ma qualcuno ha visto la trasmissione in cui nuzzi il 'grande giornalista'??offende la giornalista russa che giustame… - LorenzoPuliga : RT @Agenzia_Italia: Una giornalista di una tv vicentina ha offeso un baby tifoso del Cosenza -

Sara Pinna,dell'emittente TvA Vicenza, fa mea culpa. Lo scorso 20 maggio, al termine del ritorno dei play - out che ha sancito la retrocessione in C della formazione veneta, nel corso di ...E' diventato immediatamente virale il video in cui unadel Vicenzaun bambino, tifoso del Cosenza . La società biancorossa ha preso posizione in un comunicato, dissociandosi dallo 'scambio di battute avvenuto'. Il Vicenza, pur non ..."È stata una battuta infelice che potevo evitare e che ha dimostrato una mancanza di tatto e di gentilezza. Mi scuso con il bambino, con la famiglia e con tutti coloro che si possono essere sentiti of ...REGGIO CALABRIA - 'Ho inviato una lettera al presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, per chiedergli di intervenire ...