Genoa-Caicedo: la rescissione è l'unica soluzione (Di martedì 31 maggio 2022) rescissione consensuale del contratto: sembra questa l'unica strada percorribile tra il Genoa e Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoriano ar... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022)consensuale del contratto: sembra questa l'strada percorribile tra ile Felipe. L'attaccante ecuadoriano ar...

Pubblicità

sportli26181512 : Genoa-Caicedo: la rescissione è l'unica soluzione: Rescissione consensuale del contratto: sembra questa l'unica str… - mashiro_17 : @Grifoman1 Ma si che Caicedo va al Bari. Ha fatto storie per il Genoa in A.. - cuoreinteristaa : RT @SimoneTogna: #Inter, otto addii praticamente certi: via per fine contratto: #Ranocchia (unico con poche possibilità di restare),#Kolaro… - Laumare9 : RT @Grifoman1: È FORTISSIMO, NON LASCIATEVELO SCAPPARE!!!?????????? Bari, rinforzo dal Genoa: Polito sogna in grande Il ds del Bari, Polito, avr… - BartAprile : RT @SimoneTogna: #Inter, otto addii praticamente certi: via per fine contratto: #Ranocchia (unico con poche possibilità di restare),#Kolaro… -