Ewc: Kawasaki prepara la 8h di Suzuka - News (Di martedì 31 maggio 2022) Mentre gli occhi del mondo sono rivolti a Spa Francorchamps per la 24h di questo weekend, in Giappone iniziano i preparativi in vista del prossimo appuntamento del Mondiale Endurance, la mitica 8h di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 31 maggio 2022) Mentre gli occhi del mondo sono rivolti a Spa Francorchamps per la 24h di questo weekend, in Giappone iniziano itivi in vista del prossimo appuntamento del Mondiale Endurance, la mitica 8h di ...

Pubblicità

ViveLEndurance : RT @corsedimoto: FIM EWC - Kawasaki con Lowes e Haslam, Honda con Lecuona e Vierge in pista a Suzuka, preparando la 8 ore con crono interes… - march881LH : RT @corsedimoto: FIM EWC - Kawasaki con Lowes e Haslam, Honda con Lecuona e Vierge in pista a Suzuka, preparando la 8 ore con crono interes… - corsedimoto : FIM EWC - Kawasaki con Lowes e Haslam, Honda con Lecuona e Vierge in pista a Suzuka, preparando la 8 ore con crono… - HRT_100_EWC : RT @AlessioPiana130: Test privati in vista della #Suzuka8hours per Kawasaki KRT (con Alex Lowes & Leon Haslam) e Honda HRC (presenti Iker L… - Tuttipazziperi1 : La Verdona di Akashi vuole replicare il successo del 2019 schierando una formazione di tutto rispetto per tentare l… -