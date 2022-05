Ente Nazionale per il Microcredito, nel 2021 entrate per oltre 24 mln, solo 2 mln contributo pubblico (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Nel 2021 l’Ente Nazionale per il Microcredito ha percepito un contributo pubblico di funzionamento di circa 2 milioni a fronte di entrate complessive di oltre 24 milioni. Il rapporto tra somme ricevute dallo Stato e le somme ottenute soprattutto a valere sui fondi di programmi nazionali ed europei è inferiore al 9%. E’ quanto comunica una nota, diffusa in seguito all’approvazione, da parte del cda di Enm, dell’approvazione del bilancio dello scorso anno. “Ciò è un esempio pressoché unico – si legge – di un Ente virtuoso avendo, da una parte assicurato la propria attività istituzionale regolando e sviluppando il fenomeno del Microcredito in Italia, e dall’altra avendo nello stesso anno fiscale quale ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Nell’per ilha percepito undi funzionamento di circa 2 milioni a fronte dicomplessive di24 milioni. Il rapporto tra somme ricevute dallo Stato e le somme ottenute soprattutto a valere sui fondi di programmi nazionali ed europei è inferiore al 9%. E’ quanto comunica una nota, diffusa in seguito all’approvazione, da parte del cda di Enm, dell’approvazione del bilancio dello scorso anno. “Ciò è un esempio pressoché unico – si legge – di unvirtuoso avendo, da una parte assicurato la propria attività istituzionale regolando e sviluppando il fenomeno delin Italia, e dall’altra avendo nello stesso anno fiscale quale ...

Pubblicità

fisco24_info : Ente Nazionale per il Microcredito, nel 2021 entrate per oltre 24 mln, solo 2 mln contributo pubblico: (Adnkronos)… - Maurofabio31 : RT @albealias: @LiaQuartapelle Chiarisca, poiché questo è agire contro l'interesse nazionale ed in favore di un ente creato da finanzieri… - Agenparl : ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO: BILANCIO POSITIVO) - - EnteRisi : L'Ente Nazionale Risi, risponde ai temi di maggiore interesse e attualità! Come? Tramite la messa in onda di una se… - NewsPantelleria : Ambiente, Paesaggio ed Agricoltura: gli studi scientifici nel territorio dell’Ente Parco Nazionale di Pantelleria p… -