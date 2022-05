Egitto, scoperte 250 mummie nella necropoli Saqqara – Le immagini (Di martedì 31 maggio 2022) Un tesoro di reperti archeologici: è quello che hanno scoperto i ricercatori in Egitto nella necropoli di Saqqara, vicino al Cairo. Oltre a svariati manufatti, dalla terra sono emersi 250 sarcofagi risalenti a 2.500 anni fa e contenenti mummie ben conservate al loro interno: ne ha dato notizia Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egizie. I manufatti sono stati esposti in una mostra improvvisata ai piedi della piramide a gradoni di Djoser a Saqqara, a 24 chilometri circa dalla capitale egiziana. «In uno dei sarcofagi di legno, abbiamo trovato, per la prima volta, un papiro completo e sigillato», ha aggiunto Waziri: il documento sarebbe simile agli antichi testi funerari reperiti cento anni fa. Assieme ad esso, gli scavi hanno portato alla luce 150 ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Un tesoro di reperti archeologici: è quello che hanno scoperto i ricercatori indi, vicino al Cairo. Oltre a svariati manufatti, dalla terra sono emersi 250 sarcofagi risalenti a 2.500 anni fa e contenentiben conservate al loro interno: ne ha dato notizia Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egizie. I manufatti sono stati esposti in una mostra improvvisata ai piedi della piramide a gradoni di Djoser a, a 24 chilometri circa dalla capitale egiziana. «In uno dei sarcofagi di legno, abbiamo trovato, per la prima volta, un papiro completo e sigillato», ha aggiunto Waziri: il documento sarebbe simile agli antichi testi funerari reperiti cento anni fa. Assieme ad esso, gli scavi hanno portato alla luce 150 ...

Pubblicità

RaiNews : I ritrovamenti sono avvenuti nel cimitero di Saqqara, luogo che da qualche anno costituisce un tesoro per l'Egitto - ninda1952 : RT @RaiNews: I ritrovamenti sono avvenuti nel cimitero di Saqqara, luogo che da qualche anno costituisce un tesoro per l'Egitto https://t.c… - socialmiliac : #Archeologia, scoperte centinaia di bare egizie e statue di divinità in bronzo a #Saqqara, a sud delle piramidi di… - DANI56 : RT @RaiNews: I ritrovamenti sono avvenuti nel cimitero di Saqqara, luogo che da qualche anno costituisce un tesoro per l'Egitto https://t.c… - vinnix63 : RT @RaiNews: I ritrovamenti sono avvenuti nel cimitero di Saqqara, luogo che da qualche anno costituisce un tesoro per l'Egitto https://t.c… -