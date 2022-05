Draghi ne ha le scatole piene Giancarlo Giorgetti sbrocca | lo strappo è totale | governo | ora è conto alla rovescia?

(Di martedì 31 maggio 2022)è un tipo molto diretto. È uno abituato a parlare poco. Ma quando lo fa si fa sentire. E in queste ultime ore il ministro dello Sviluppo Economico è abbastanza loquace. Al centro delle discussioni che agitano la maggioranza ci sono due fattori non da poco: il primo è l'annunciato viaggio di Matteo Salvini in Russia, il secondo invece è l'atteggiamento di Giuseppe Conte che prepara uno sgambetto alil prossimo 21 giugno. E proprio ponendosi fuori da questa continua rissa che anima la maggioranza,dice la sua e rivela qualcosa di più, ovvero il pensiero del premier: "luce della situazione attuale forse anche il presidente del Consiglio ne hale", avrebbe detto il ministro secondo quanto riporta ilGiornale. ...

Pubblicità

Libero_official : Una frase di Giancarlo Giorgetti alza il velo sulle tensioni nel governo: 'Draghi ne ha le scatole piene', cosa può… - ilgiornale : '#Draghi ne ha piene le scatole'. #Giorgetti rivela gli umori del premier, in vista della crisi politica del 21 giu… - Vincecola : Profezia di Renzi: 'Agguato M5s il 21 giugno'. E Giorgetti rivela: 'Draghi ha le scatole piene'… - infoitinterno : Profezia di Renzi: 'Agguato M5s il 21 giugno'. E Giorgetti rivela: 'Draghi ha le scatole piene' - FrancescComito : RT @ultimora_pol: #Italia Giancarlo Giorgetti (Lega): 'Draghi ne ha le scatole piene, ma deve portare la croce fino a fine legislatura.' @… -

ilGiornale.it

Elio Vito, che del Copasir fa parte, ha presentato un'interrogazione ae a Di Maio per ... Il premier, come ha detto Giorgetti , ne ha 'lepiene' di cercare la sintesi tra i partiti .Il premier, come ha detto Giorgetti, ne ha "lepiene" di cercare la sintesi tra i partiti. Per quanto l'iniziativa di Salvini possa essere ritenuta grave e inopportuna,non lo ha ... Profezia di Renzi: "Agguato M5s il 21 giugno". E Giorgetti rivela: "Draghi ha le scatole piene" Giuseppe Conte prepara la «trappola di San Luigi» al governo Draghi. Appuntamento in Aula il 21 giugno: il premier Mario Draghi sarà a Palazzo Madama nel pomeriggio (ore 15), per le comunicazioni al P ...Il premier, come ha detto Giorgetti, ne ha «le scatole piene» di cercare la sintesi tra i partiti. Per quanto l’iniziativa di Salvini possa essere ritenuta grave e inopportuna, Draghi non lo ha ancora ...