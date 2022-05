Dove vedere la Nations League 2022 in TV (Di martedì 31 maggio 2022) Da mercoledì 1° giugno inizia la UEFA Nations League, il torneo di calcio a cui prendono parte le Nazionali europee, inclusa l’Italia di Roberto Mancini. Fino al 14 giugno si disputeranno le prime quattro delle sei giornate della fase a gironi: gli azzurri, che affronteranno nella finalissima del 1° giugno l’Argentina, sono stati sorteggiati nel Gruppo 3 della Lega A insieme a Inghilterra, Germania e Ungheria. Se ve lo siete perso, ecco il calendario completo della Nations League dal 1° al 14 giugno, con le date e gli orari di tutte le partite. Di seguito invece le informazioni su Dove vedere la UEFA Nations League 2022 in televisione. UEFA Nations League 2022: Dove ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 31 maggio 2022) Da mercoledì 1° giugno inizia la UEFA, il torneo di calcio a cui prendono parte le Nazionali europee, inclusa l’Italia di Roberto Mancini. Fino al 14 giugno si disputeranno le prime quattro delle sei giornate della fase a gironi: gli azzurri, che affronteranno nella finalissima del 1° giugno l’Argentina, sono stati sorteggiati nel Gruppo 3 della Lega A insieme a Inghilterra, Germania e Ungheria. Se ve lo siete perso, ecco il calendario completo delladal 1° al 14 giugno, con le date e gli orari di tutte le partite. Di seguito invece le informazioni sula UEFAin televisione. UEFA...

