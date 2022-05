Cacciari sbotta con Gruber | “Ma chi se ne frega di Salvini in Russia Non abbiamo di meglio da fare che irritarci per le puttanate che combina?”

Pubblicità

kulturjam : Massimo Cacciari sul viaggio di Salvini in Russia. 'Chi se ne frega? Ma non abbiamo niente di meglio da fare che oc… - tempoweb : 'Ma chi se ne...'. #Cacciari sbotta contro il viaggio di #Salvini in #Russia -

Il Tempo

'Chi se ne frega Ma non abbiamo niente di meglio da fare che occuparci di queste puttanate Abbia pietà di me'. Massimocon Lilli Gruber contro il dibattito sull'ipotetico viaggio di Matteo Salvini in Russia. 'Ma non abbiamo niente di meglio da fare che occuparci di queste puttanate'. Il filosofo ...... pagine 184, euro 16,00) presentato venerdì al Salone del Libro con Massimoe Simonetta ... "Ma ce lo dobbiamo far dire da lui",Dionigi. Che nella sua riflessione non tralascia l'... Otto e mezzo, Massimo Cacciari sbotta sul viaggio di Matteo Salvini in Russia "Chi se ne frega Ma non abbiamo niente di meglio da fare che occuparci di queste puttanate Abbia pietà di me". Massimo Cacciari ...Il latinista ed ex rettore di Bologna ha presentato a Torino il suo ultimo libro «Invoco un’ecologia linguistica. Ogni cosa oggi passa sullo schermo in poche ore. Cosa consegniamo di ciò che avviene» ...