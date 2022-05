Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo ( - 0,17%) (Di martedì 31 maggio 2022) La Borsa di Tokyo inizia la seduta all'insegna della cautela, in attesa delle nuove indicazioni dall'attività manifatturiera in Cina, previste questa mattina, dopo il periodo di lockdown imposto a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Ladiinizia la seduta all'insegna della cautela, in attesa delle nuove indicazioni dall'attività manifatturiera in Cina, previste questa mattina, dopo il periodo di lockdown imposto a ...

Pubblicità

iconanews : Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo (-0,17%) - fisco24_info : Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo (-0,17%): Attesa indicatori macro Cina dopo lockdown Shanghai - rossonero_fede : @JimmyDR10 beh chiaro.. io parlo di quello che ho vissuto.. a tokyo non c'ero a milanello si pero'! ahahah e avevo… - cavicchioli : Oggi borsa di Hong Kong e di Tokyo in netta crescita. Shanghai invece è in rialzo di poco. - zazoomblog : Borsa: Tokyo apertura in sostenuto rialzo (+125%) - #Borsa: #Tokyo #apertura #sostenuto -