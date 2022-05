Benevento, scontro tra auto e moto in via Sturzo: sei feriti (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente stradale questo pomeriggio in via Luigi Sturzo. Lo scontro ha interessato una Citroen C3 e una moto Yamaha. Ben sei i feriti, ovvero i cinque occupanti dell’auto, di cui due bambini feriti in maniera lieve e trasportati al Fatebenefratelli, e il motociclista, ricoverato in prognosi riservata. Le cause che hanno portato all’impatto sono in corso di accertamento, sul posto sono presenti anche gli uomini dell’Esercito per regolare la viabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Incidente stradale questo pomeriggio in via Luigi. Loha interessato una Citroen C3 e unaYamaha. Ben sei i, ovvero i cinque occupanti dell’, di cui due bambiniin maniera lieve e trasportati al Fatebenefratelli, e ilciclista, ricoverato in prognosi riservata. Le cause che hanno portato all’impatto sono in corso di accertamento, sul posto sono presenti anche gli uomini dell’Esercito per regolare la viabilità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

