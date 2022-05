Apple: alla WWDC con il nuovo MacBook Air M2, è ormai cosa certa (Di martedì 31 maggio 2022) Sempre più voci, rumor, leaker e insider puntano dritti nella direzione di una Apple pronta a svelare il suo nuovo MacBook Air con chip M2. L’evento sarà la WWDC, che si terrà dal 6 al 10 giugno 2022. MacBook Air, render del nuovo modello con chip M2 – 310522 www.computermagazine.itUna manciata di giorni ci separano dall’evento annuale dedicato agli sviluppatori. La WWDC, come da qualche anno a questa parte, sarà anche il palcoscenico su cui presentare alcuni nuovi prodotti, su tutti il nuovo MacBook Air con chip M2. Stando ai rumor – sempre più insistenti e convincenti – la mela dovrebbe quindi togliere finalmente i veli dalla sua macchina portatile entry level. L’attenzione, quando si parla di ... Leggi su computermagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Sempre più voci, rumor, leaker e insider puntano dritti nella direzione di unapronta a svelare il suoAir con chip M2. L’evento sarà la, che si terrà dal 6 al 10 giugno 2022.Air, render delmodello con chip M2 – 310522 www.computermagazine.itUna manciata di giorni ci separano dall’evento annuale dedicato agli sviluppatori. La, come da qualche anno a questa parte, sarà anche il palcoscenico su cui presentare alcuni nuovi prodotti, su tutti ilAir con chip M2. Stando ai rumor – sempre più insistenti e convincenti – la mela dovrebbe quindi togliere finalmente i veli dsua macchina portatile entry level. L’attenzione, quando si parla di ...

Pubblicità

raresurvivorr : RT @WaitinForDemiIt: Ricordatevi di pre-salvare “Skin Of My Teeth”! È importante per dare visibilità alla canzone sulle playlist di Spotify… - AnyoneAndOn1 : RT @WaitinForDemiIt: Ricordatevi di pre-salvare “Skin Of My Teeth”! È importante per dare visibilità alla canzone sulle playlist di Spotify… - LolohWarrior : RT @WaitinForDemiIt: Ricordatevi di pre-salvare “Skin Of My Teeth”! È importante per dare visibilità alla canzone sulle playlist di Spotify… - WaitinForDemiIt : RT @WaitinForDemiIt: Ricordatevi di pre-salvare “Skin Of My Teeth”! È importante per dare visibilità alla canzone sulle playlist di Spotify… - Paola34443430 : @LaEle010282 Temo per la salute di kerem??penso che abbia fatto richiesta di nuove emoji alla Apple -