Amici 21 | Alex stona a “Battiti Live”? Polemica social | LDA sbotta

Dopo aver vinto il premio Oreo ad Amici 21, che gli ha consentito di mettere da parte un gruzzoletto da destinare alle lezioni di canto per perfezionare la sua arte, Alex Wyse (il cui vero nome è Alessandro Rina) si è trovato suo malgrado al centro di una Polemica social assolutamente pretestuosa. Tutto è nato dalla registrazione di una puntata di "Battiti Live 2022" che andrà in onda in piena state, a luglio. Alcuni presenti, infatti, sostengono che Alex abbia stonato e hanno cominciato a far circolare sul web alcuni frame della performance che hanno ripreso col cellulare. E se Alex Wise non si è espresso in alcun modo su queste accuse, a difenderlo ci ha pensato l'amico e collega LDA. Luca D'Alessio, infatti, ha scritto sotto il post ...

