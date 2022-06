2 giugno, le prove in notturna della parata ai Fori Imperiali (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 maggio 2022 Le prove notturne ai Fori Imperiali per la parata del 2 giugno. / Forze Armate StatoMaggioreDifesa Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 maggio 2022 Lenotturne aiper ladel 2. / Forze Armate StatoMaggioreDifesa

Advertising

RadioZetaOf : ??? Radio Zeta ti regala un pass speciale per il Future Hits Live 2022! ?? Il 9 giugno, alla cavea dell'… - giovcusumano : RT @unoscribacchino: Un'altra #FestaDellaRepubblica senza i figli di cittadini stranieri nati o cresciuti in Italia. Italiani senza cittad… - radavelid : RT @unoscribacchino: Un'altra #FestaDellaRepubblica senza i figli di cittadini stranieri nati o cresciuti in Italia. Italiani senza cittad… - m4rkrenton : RT @unoscribacchino: Un'altra #FestaDellaRepubblica senza i figli di cittadini stranieri nati o cresciuti in Italia. Italiani senza cittad… - AllStarsLA : RT @unoscribacchino: Un'altra #FestaDellaRepubblica senza i figli di cittadini stranieri nati o cresciuti in Italia. Italiani senza cittad… -