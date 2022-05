X Factor 2022 | ultim’ora pazzesca | ex Sanremo alla conduzione | out un grande nome

Advertising

SkyTG24 : Francesca Michielin è la conduttrice di X Factor 2022 - rtl1025 : È ufficiale: @francescacheeks è la conduttrice di X Factor 2022 ?? RTL 102.5 è la radio di @XFactor_Italia ?? #XF2022 - VanityFairIt : A 10 anni dal suo trionfo, appena sedicenne, su quel palco, Francesca Michielin torna a far parte della famiglia di… - Tele_nauta : Francesca Michielin è la nuova conduttrice di #XFactor - tempoweb : La Michielin torna a X Factor nel ruolo di conduttrice #XF22 #sky #musica #iltempoquotidiano… -

Francesca Michielin torna a X, lì dove tutto è iniziato, dieci anni fa, ma stavolta sale sul palco portando il suo talento in una veste (ancora) diversa: sarà la conduttrice di X. L'annuncio arriva sui suoi profili social, in un video che riassume questi anni, partendo proprio dal suo provino per Xnell'edizione che poi la vide vincitrice. Francesca si ...Pubblicato il 30 Maggio,Dopo l'annuncio di Rkomi come nuovo componente della giuria, per Xè il momento della presentazione al pubblico per la nuova conduttrice Francesca Michielin. L'annuncio con video social La ...Francesca Michielin torna a X Factor, lì dove tutto è iniziato dieci anni fa con la vittoria, ma stavolta sale sul palco portando ...Quest'anno X Factor ha voluto strafare ed ha osato col cast, ma il grande nome out ha fatto molto rumore: pazzesca ufficialità ...