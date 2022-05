Vaiolo delle scimmie, 257 casi confermati, Oms: “Si prevede aumento” (Di lunedì 30 maggio 2022) Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Oms salgono a 257 i casi di Vaiolo delle scimmie confermati in laboratorio. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità i casi di Vaiolo delle scimmie aumenteranno. Secondo gli ultimi aggiornamenti dal 13 maggio, quando sono stati segnalati i primi casi in Paesi dove la malattia non è endemica, al 26 maggio, l'Oms ha avuto notizia di 257 casi di Vaiolo delle scimmie confermati in laboratorio e circa 120 casi sospetti, di cui nessuno mortale. Il Vaiolo delle scimmie è stato riscontrato in 23 Paesi fuori dall'area ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 30 maggio 2022) Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Oms salgono a 257 idiin laboratorio. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità idiaumenteranno. Secondo gli ultimi aggiornamenti dal 13 maggio, quando sono stati segnalati i primiin Paesi dove la malattia non è endemica, al 26 maggio, l'Oms ha avuto notizia di 257diin laboratorio e circa 120sospetti, di cui nessuno mortale. Ilè stato riscontrato in 23 Paesi fuori dall'area ...

