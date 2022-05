Vaiolo | allarme sulla contagiosità Ma lo studio era sbagliato

(Di lunedì 30 maggio 2022) Dopo due anni di pandemia da Covid-19 un nuovo pericolo sembra presentarsi alle popolazioni mondiali, ma sia l’Oms che vari esperti frenano “ogni catastrofismo”, invitando a mantenere la calma e serenità d’animo. “Non è passato nemmeno un mese da quando gli scienziati hanno cominciato ad occuparsi didelle scimmie, che già sono cominciati ad apparire i primi preprint in cui ci si affanna a comunicare presunti risultati scientifici. Tra questi, uno apparso il 23 maggio, reso pubblico da ricercatori di Harvard e del Mit, stimava un Rt per l’attuale variante come compreso fra 1,15 e 1,26, quindi in un intervallo che indicherebbe una potenziale propagazione complessiva (titolo: An Early Transmissibility Estimate for the 2022 Monkeypox Outbreak). Ma il lavoro è stato ritirato dagli stessi scienziati che l’hanno condotto. A segnalare “la prima ritrattazione” sul ...

Advertising

repubblica : Vaiolo delle scimmie, l'Oms: 'Attesi altri casi'. Allarme degli scienziati: sconcertati da diffusione malattia - Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, l'allarme di Rosaria Iardino, Fondazione 'The Bridge': 'C'è il rischio di tornare a ghettizza… - aldo_rovi : RT @barbarab1974: Vaiolo delle scimmie, allarme Ecdc: «Roditori domestici a rischio, uccidere i criceti di chi è contagiato» ??????????stavolta… - Stele666 : RT @barbarab1974: Vaiolo delle scimmie, allarme Ecdc: «Roditori domestici a rischio, uccidere i criceti di chi è contagiato» ??????????stavolta… - Dear_Inanna_Z : RT @barbarab1974: Vaiolo delle scimmie, allarme Ecdc: «Roditori domestici a rischio, uccidere i criceti di chi è contagiato» ??????????stavolta… -

Non c'èpandemia per quanto riguarda ildelle scimmie. La principale esperta di questa malattia dell'Organizzazione mondiale della sanità, la dottoressa Rosamund Lewis, ha detto di non ...I giovani non hanno ricevuto il vaccino per il, ma i vaccini ci sono e possono essere utilizzati se servirà, possiamo stare tranquilli'. Lo ha detto all'Adnkronos Salute Gregg Semenza, Premio ...Dopo due anni di pandemia da Covid-19 un nuovo pericolo sembra presentarsi alle popolazioni mondiali, ma sia l’Oms che vari esperti frenano “ogni ...Non c’è allarme pandemia per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie. La principale esperta di questa malattia dell’Organizzazione mondiale della sanità, la dottoressa Rosamund Lewis, ha detto di non ...