Uomini e Donne, la scelta di Luca Salatino: Lilli Pugliese spiazza e confessa di essere innamorata persa! (Di lunedì 30 maggio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Luca Salatino trascorre l'ultima giornata con Lilli prima della scelta, rimanendo stupito dalla corteggiatrice. Leggi su comingsoon (Di lunedì 30 maggio 2022) Nella puntata di, in onda oggi su Canale5,trascorre l'ultima giornata conprima della, rimanendo stupito dalla corteggiatrice.

Advertising

lapoelkann_ : Oggi non potrò essere al #MonacoGP ma ci saranno i miei figli ??. Forza Ferrari @ScuderiaFerrari ?? forza Charles, C… - GiuseppeConteIT : È stato un momento importante, di confronto e di ascolto. Ho parlato con donne e uomini di tutte le età che ci hann… - MinisteroDifesa : #29maggio oggi è il #Peacekeepersday. Buon lavoro alle donne e agli uomini delle #ForzeArmate italiane impegnati i… - Ansa_ER : Covid: Istat stima impatto in E-R nel 2020, +17,2% decessi. La pandemia ha tolto 1,4 anni agli uomini, 0,9 alle don… - saziato_ : @p0liedrico Infatti l'ho iniziata in questo periodo così quando finisce Uomini e donne me la vedo il pomeriggio per colmare il vuoto ?? -