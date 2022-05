Ue | Draghi atterrato a Bruxelles per Consiglio europeo straordinario

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - Il premier Marioè appena arrivato adove prenderà parte alla riunione straordinaria del. In agenda del presidente del, anche un trilaterale con il Presidente francese Emmanuel Macron e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

