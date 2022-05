Ucraina | ultime notizie Draghi | ?essenziale che Putin non vinca la guerra ?Rischio catastrofe alimentare per colpa sua

(Di lunedì 30 maggio 2022) Ci si avvicina al centesimo giorno di conflitto. I combattimenti proseguono nell’Est del Paese, con la città di Sievierodonetsk (Donetsk) presa d’assalto dalle truppe russe. La situazione è «incredibilmente difficile», dichiara il presidente Zelensky, mentre le agenzie internazionali riferiscono di due vittime civili. Sul fronte finanziario, Mosca valuta un sistema per onorare il suo debito in eurobond senza passare per le infrastrutture finanziarie occidentali

...sito con artiglieria inviata dall'Italia Le forze russe hanno distrutto una postazione'... Nelle24 ore al campo di filtraggio Bezimenne sono state portate 253 persone di cui 33 bambini. ......'". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz arrivando al vertice straordinario Ue. "E' un bene che siamo qui tutti insieme per continuare a fare ciò che abbiamo già mostrato nelle... Ucraina, ultime notizie. Gazprom taglia forniture a olandese GasTerra che non pagherà in rubli Nel corso di una trasmissione tv filoputiniana, uno dei conduttori più vicini a Putin ha minacciato apertamente il Regno Unito e una ministra inglese ...Proprio in queste ore il sindaco di Mariupol ha affermato che nella sua città vi sarebbero state quasi 22 mila vittime e Severodonetsk rischia molto . di Andrea Marinelli e Guido Olimpio. Il vice mini ...