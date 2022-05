Advertising

paoloangeloRF : “Primo doppio fallo #kasatkina” #LoMonaco”dovuto al fatto che Camila risponde aggressiva “ @roberta_vinci la russa… - ua_WestSources : RT @TgLa7: #GuerraUcraina, Tv russa: oggi partirà primo cargo da #Mariupol. Dopo due mesi di blocco del porto 'il ripristino di tutte le in… - TgLa7 : #GuerraUcraina, Tv russa: oggi partirà primo cargo da #Mariupol. Dopo due mesi di blocco del porto 'il ripristino d… - AlekosPrete : RT @AlekosPrete: Il fascio littorio, simbolo del Partito Nazionale Fascista, tatuato sulla testa di Gleb Erve, corrispondente di RIA Novost… - MantuanoVale : RT @AlekosPrete: Il fascio littorio, simbolo del Partito Nazionale Fascista, tatuato sulla testa di Gleb Erve, corrispondente di RIA Novost… -

Agenzia ANSA

Leggi anche > Putin è malato Una spia: 'Ha 3 anni di vita, il cancro avanza e sta perdendo ... Come spiegato all'ANSA da fonti giudiziarie, ilpasso del processo sarà la conformazione di ...La prima nave da carico lascerà oggi il porto di Mariupol dopo due mesi di blocco. Lo riferisce il canale televisivo Rossiya - 24 citato dall'agenziaInterfax. "Oggi, finalmente, partirà la prima nave da carico dopo due mesi. Le autorità sono in difficoltà, poiché i combattenti dei battaglioni nazionalisti in ritirata hanno praticamente raso ... Tv russa, primo cargo parte da Mariupol dopo due mesi - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 30 MAG - La prima nave da carico lascerà oggi il porto di Mariupol dopo due mesi di blocco. Lo riferisce il canale televisivo Rossiya-24 citato dall'agenzia russa Interfax.Disagi a Roma A Roma denunciano rallentamenti e in certi casi anche blocco delle funzioni allo sportello «Il disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali — è dovuto ad un aggiorn ...