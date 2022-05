Torino | Dovbyk pronto a dire sì

(Di lunedì 30 maggio 2022) In attesa di capire cosa deciderà di fare Andrea Belotti con la proposta di rinnovo del contratto, ilsi sta guardando intorno...

Advertising

CrapanzanoRobin : RT @tuttosport: #Dovbyk, primo sì al #Torino ?? - tuttosport : #Dovbyk, primo sì al #Torino ?? - Luxgraph : Dovbyk, primo sì al Torino - gazzettaGranata : Dovbyk resta un profilo sondato dal Torino #TorinoFC #FVCG #SFT - marinabeccuti : Dovbyk resta un profilo sondato dal Torino -

Tuttosport

... ilsi è messo alla ricerca di un possibile sostituito. L'alternativa al Gallo potrebbe arrivare dall'Ucraina e si tratta di Artem, centravanti del Dnipro . A confermare la trattativa è ..., i granata hanno già individuato il sostituto di Andrea Belotti: costa 12 milioni di euro. Le ultimissime E' Artemil nome individuato dai dirigenti delper sostituire ... Dovbyk, primo sì al Torino In attesa di capire cosa deciderà di fare Andrea Belotti con la proposta di rinnovo del contratto, il Torino si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo attaccante e ha messo nel mirino Artem Do ...Il nome di Andrea Pinamonti continua a circolare in casa Torino, specie se i granata continueranno a trattare con l'Inter la cessione di Bremer, ma secondo quanto riportato da Tuttosport ...