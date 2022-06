Svezia e Finlandia: i curdi rischiano di essere dati in pasto a Erdogan nel nome della Nato (Di lunedì 30 maggio 2022) Il percorso di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia non è affatto semplice: l'ostacolo più importante resta il veto della Turchia , col presidente Erdogan, che in cambio di un ok continua a ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 maggio 2022) Il percorso di adesione alladinon è affatto semplice: l'ostacolo più importante resta il vetoTurchia , col presidente, che in cambio di un ok continua a ...

Advertising

GiovaQuez : Cuperlo: 'Credo ci sia un problema di rispetto della sovranità e volontà di popoli, governi e parlamenti. La Finlan… - B_Elettra : @lilyslynch su @NewLeftReview riguardo #svezia e #Finlandia in direzione #NATO. 'Le minacce per lo stile di vita no… - armidago68 : RT @nonnachicca58: In questo modo continua ad agire come gli pare e piace contro i combattenti curdi Da un lato attaccandoli nel Nord della… - mauromostardi : @AlfioKrancic Beh non pretendo che mi segua. Ma la differenza non è morale ma geopolitica, come europeo sono preocc… - summo_t : RT @giuseppetp55: È proprio un bel risultato per #Putin quello raggiunto fin’ora,distruggere parte dell’#Ucraina uccidere migliaia di civil… -