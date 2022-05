Stampa e palazzo: l'allarme hacker e il ritorno di Berlusconi in Serie A (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Il viaggio di Salvini a Mosca, l'allarme hacker russi e la vittoria del Monza di Berlusconi e Galliani che conquista la Serie A. Sono queste le notizie in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere della Sera Missione a Mosca più lontana. Salvini, critiche anche da Zuppi. Il capo leghista non è partito, il viaggio sarà rinviato o annullato. Alta tensione dentro il Carroccio, pesa il gelo dei big. E Tajani: un'eventuale iniziativa va coordinata con il premier. Conte e la tentazione di sfilarsi (che scuote il M5s): i suoi negano, ma i governisti temono l'appoggio esterno: non è il momento di indebolire l'esecutivo. Lettera di Silvio Berlusconi: "In Forza Italia la linea è chiara, cosi' come le mie indicazioni". La Repubblica La Lega isola il suo leader e ... Leggi su agi (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Il viaggio di Salvini a Mosca, l'russi e la vittoria del Monza die Galliani che conquista laA. Sono queste le notizie in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere della Sera Missione a Mosca più lontana. Salvini, critiche anche da Zuppi. Il capo leghista non è partito, il viaggio sarà rinviato o annullato. Alta tensione dentro il Carroccio, pesa il gelo dei big. E Tajani: un'eventuale iniziativa va coordinata con il premier. Conte e la tentazione di sfilarsi (che scuote il M5s): i suoi negano, ma i governisti temono l'appoggio esterno: non è il momento di indebolire l'esecutivo. Lettera di Silvio: "In Forza Italia la linea è chiara, cosi' come le mie indicazioni". La Repubblica La Lega isola il suo leader e ...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi - Agenparl : Comunicato Stampa - 8 giugno Palazzo Spada Convegno sui diritti degli animali nella recente riforma costituzionale)… - ScuolaNoCovid : RT @ideascuola: @chetempochefa @robersperanza @RobertoBurioni @ProfPBianchi @Palazzo_Chigi Mantenete gli impegni per migliorare la qualità… - Ale_x_Ferretti : RT @ideascuola: @chetempochefa @robersperanza @RobertoBurioni @ProfPBianchi @Palazzo_Chigi Mantenete gli impegni per migliorare la qualità… - comunesorrento : Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha ricevuto al Palazzo Municipale una delegazione della nuovo direttivo de… -