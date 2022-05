Sinner si ritira al Roland Garros per un problema al ginocchio (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Finisce l'avventura di Jannick Sinner al Roland Garros agli ottavi di finali. Il tennista altoatesino, dopo aver vinto facilmente il primo set per 6-1, cede ai guai fisici (ginocchio) e concede al russo Andrej Rublev il secondo set 6-4 e poi, sotto di 2-0 al terzo si ritira con le lacrime agli occhi. Inutile l'intervento del fisioterapista dopo il primo set e gli antidolorifici. Leggi su agi (Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Finisce l'avventura di Jannickalagli ottavi di finali. Il tennista altoatesino, dopo aver vinto facilmente il primo set per 6-1, cede ai guai fisici () e concede al russo Andrej Rublev il secondo set 6-4 e poi, sotto di 2-0 al terzo sicon le lacrime agli occhi. Inutile l'intervento del fisioterapista dopo il primo set e gli antidolorifici.

